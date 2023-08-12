2024總統選戰白熱化，藍白綠三黨參選人都在積極曝光，尋求選民支持。對此，前立委蔡正元認為，大家是要下架民進黨，誰在意國民黨執不執政？這是事實，還看不到嗎？

蔡正元日前接受《POP Radio聯播網》訪問時表示，這次侯友宜若選不上總統，而且又不是組成執政聯盟，朱金侯還看得到人嗎？他們就變成台灣政治上的違建。至於國民黨一定要打到最後的說法，蔡正元認為，不要在網路上吹牛了。

蔡正元強調，大家是要下架民進黨，誰在意國民黨執不執政？這是事實，還看不到嗎？「我哪會在乎黨紀處分？」這是事實，看不到社會普遍民意，還以為自己是老大，還以為你的存在就是社會的存在，選民會認為，為何要投給你？

根據柯文哲競辦發言人陳智菡日前稱，民眾黨内參民調顯示，民進黨總統參選人賴清德跟柯文哲皆到30%以上，兩者更是在誤差範圍之內，而國民黨總統參選人侯友宜則不到20%。

另外，長期針對2024總統大選進行支持度分析的民調專家戴立安日前透露，近期滾動式民調當中，民進黨總統參選人賴清德支持率在34%到36%之間、民眾黨參選人柯文哲目前在22%到25%，國民黨參選人侯友宜18%到20%之間。戴立安稱，侯友宜的民調走勢「一點一滴很難得，都是往上走的，這是好不容易攢上來的，很辛苦！」