今年的「釋迦夏日派對」釋迦節活動，今天在歸仁文化中心熱鬧登場。（洪榮志攝）

台南市歸仁區是台灣西半部最大的釋迦產地，種植面積約62公頃，目前正值歸仁釋迦產期，歸仁區農會今天在歸仁文化中心舉辦「釋迦夏日派對」釋迦節活動，吸引大批民眾到場選購優質的歸仁釋迦。歸仁區農會表示，今年的釋迦雖因颱風災損減產2成，但頂級品每斤最高還有120元的行情，價格仍算穩定。

市長黃偉哲不僅出席活動，還擔任「歸仁釋寶」競標主持人，並製作「釋迦潛艇堡」，讓大家現場品嘗。黃偉哲指出，歸仁的農特產不只有釋迦，還有綠竹筍、秈米、菱角等，合稱「歸仁四寶」，非常值得來歸仁品嘗。

農業局長李建裕也指出，台南市的釋迦種植面積約70公頃，約占全台3％，產量約1352公噸；其中，歸仁區種植面積62公頃，收成量約1167公噸，占全市約9成產量，是台灣西部最大產區。釋迦節活動是歸仁區一年一度的盛大活動，以歸仁在地當季的釋迦、秈米、菱角、綠竹筍為活動揭開序幕，期許更多人能夠認識歸仁「釋寶」。