國民黨總統參選人侯友宜9日發表能源政策並提倡「以核減煤」，在核電延役的基礎下，加速減煤、減碳，並將在2040年達到「無煤台灣」的目標，也支持核一、二、三廠延役和評估重啟核四。對此，前台北市議員、國民黨台北市大安區立委參選人羅智強認為，中部人深受空汙所苦，若侯能透過好的能源政策落實減煤，就能攏絡中部人民的心。

侯友宜9日宣示2050能源願景四大方向，首先是「環境永續」，除積極發展再生能源，也要讓現有核電廠延役，取代汙染及排碳嚴重的燃煤發電；第二是「國家安全」，確保能源安全，穩定供電為首要考量。第三是「人民健康」，加速減煤、減碳、減空汙，讓人民遠離呼吸疾病及環境反撲的威脅；最後是「有序轉型」，能源轉型要務實可行，更要穩健。這些方向的具體目標，就是「2030減碳台灣」、「2035低碳台灣」、「2040無煤台灣」及「2050淨零台灣」四大轉型階段。

羅智強昨（11）日在政論節目《新聞大白話》中指出，侯友宜發表的能源政策中，有很大重點是重啟核能，且走向減媒、減碳趨勢，能打臉蔡英文的版本。羅智強提到，他曾在全台灣環島，得知包括台中、雲林及彰化等地深受空汙所苦，因此侯友宜如果能透過好的能源政策落實減媒，就能攏絡中部選民的心。

羅智強也強調，民心所盼的最大公約數是下架民進黨，侯友宜只要全力做出區別侯友宜跟蔡英文、賴清德的不同，並揭露執政弊端、糾正貪腐弊案等，就能風起雲湧。