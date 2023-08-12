112年手機報稅邁入第3年，以「全程數位化」為目標，新增現金繳稅與申請延(分)期繳稅，系統功能已全數到位，滿足簡易案件、複雜需編修案件及各種繳稅需求，計有164萬餘件採用，較去年成長39萬1千件(31.24%)，占網路申報案件比率32.78%，顯示手機報稅貼近納稅義務人使用習慣。

112年試辦網路申報附件上傳服務，以納稅義務人角度出發，設計系統及流程，網路上傳證明文件即無須再寄送紙本。112年計有13萬1千件採用，占網路申報須檢附證明文件案件之14.3%，平均每件上傳2.2個檔案、使用1.76M。經分析民眾使用附件上傳案件情形，其一未上傳成功僅1373件，係因檔案加密，無法開啟所致；二以附件類別區分，免稅額占16.29%、扣除額占53.58%及所得類占10.77%；三以檔案格式區分，JPG或PNG影像檔占63.3%、PDF占36.7%；四以年齡區分，30-49歲者占57.63%、50-59歲者占24.92%。

本項作業試辦結果顯示，附件上傳功能可達成申報全程網路化目標，將蒐集民眾意見持續精進。

為利112年度報稅服務更貼近納稅義務人需求，本部將持續優化報稅介面與流程，廣納民眾使用建議及擴增附件上傳使用容量，以創造徵納雙贏局面。