位在台北市信義區頂級旋轉豪宅「陶朱隱園」，一戶價格上看18億，但完工至今卻都沒人買，唯一一次交易是由相關企業公司買下7樓戶，讓一名網友忍不住詢問，陶朱隱園怎麼到現在都是空城？真的很好奇陶朱隱園是蓋來幹嘛的？引起網友熱烈討論。

一名網友昨天在PTT上分享，陶朱隱園2018年就已經完工並取得使用執照，但唯一一次交易是「左手換右手」，在2019年由相關企業公司承耀公司買下了7樓戶。明明一堆人朝聖這個全亞洲最貴的建築，怎麼到現在都是一棟空城？真的很好奇陶珠隱園是蓋來幹嘛的？

貼文引起網友討論，「就像紐約中央公園旁的天價大樓很多也空的」、「就房價天花板當火車頭的」、「那是個展示品，跟翠玉白菜一樣沒要賣」、「身價最頂的裝置藝術」、「當世界奇觀」、「哥吉拉粉的浪漫」。

另有網友則說，陶朱隱園價格不斐，一般有錢人有這麼多錢，應該寧可蓋一棟別墅自己住吧？「真的滿屌！不過有18億的人應該會蓋透天別墅」、「有18億早就去蓋私人別墅了，誰還住大樓」、「拿2億就住豪華莊園了，誰還跟你住大樓」。