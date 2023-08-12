國民黨新北市立委參選人廖先翔指控，民進黨立委賴品妤自稱的政績，實為前立委黃國昌所爭取，並酸賴穿越時空。賴品妤今天反擊說，廖先翔當了兩屆議員，連建設預算都搞不懂，閱讀能力不足還想選立委，奉勸廖別自甘墮落擔任國民黨總統參選人侯友宜的打手。

賴品妤指出，繼新北放爛王侯友宜的競辦對她大潑髒水後，大力操作將議會總質詢提前、護航他華麗出場選總統的新北市國民黨團書記長議員廖先翔，也見獵心喜的跳出來攻擊。

賴品妤說明，先不論廖是閱讀能力待加強，還是意圖說謊；廖當了兩屆議員，對於汐止的建設以及預算情形還如此不理解，令她感到非常驚訝。

賴品妤補充，「新社后地下道工程」一案在2020年2月舉行開工典禮，侯友宜市長當時還打包票「2023年4月完工」，卻因施工造成的交通黑暗期造成大塞車，工程隨之調整。

賴品妤進一步說明，也因工程變更及物價調整，經費需要增加，「內政部營建署」在2021年重新核定工總程經費為13.7億元，總共增加包含中央補助的2.26億元經費；並預計在2025年完工。期間她也拜託營建署大力協助經費；在今年3月總質詢亦要求行政院給予資源。

賴品妤表示，她在5月5日與內政部長林右昌到實地現勘，並請託「希望中央給予最大的協助」，她從頭到尾都說促成的是「工程」及「中央經費」，也特別提及這是中央、地方的共業。

賴品妤遺憾的說道，一切卻被完全狀況外的廖議員亂扯一通，為了自己的選舉立委利益而沾沾自喜；這才是真正有違擔任民代的道德。

賴品妤向廖提問，若有閒情逸致亂造謠，為何平時不認真行使職權、好好監督新北市長？身為核二、核四廠所在選區的立委參選人，在侯前幾天洋洋得意倡議「要將核一、二、三延役，重啟核四」時，怎麼不見其出來發表看法？

賴品妤回擊，廖的態度跟他面對居民疑難雜症的逃避態度一致，別人幫他鋪好路就跳出來，發現苗頭不對就躲起來。不顧選民權益、遇到政治鬥爭跑第一的廖議員，有許多鄉親都聽聞過他的「收割」以及「逃避」的豐功偉業。

賴品妤也提醒廖先翔，既然身為汐止、金山、萬里的民意代表，請多關注民眾權益，切勿滿腦子只有政治鬥爭，執意自甘墮落擔任侯友宜的打手。

賴品妤最後說，雖然大家對廖的記憶或許只有幫侯友宜提出變更議程提案讓市政總質詢提前一個多月，使侯得在5月17日被徵召選總統。但廖的議員任期畢竟還有三年多，現在亡羊補牢、開始認真才對得起鄉親的託付。