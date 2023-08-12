國民黨總統參選人侯友宜11日晚間現身彰化，受邀到彰化縣長王惠美官邸晚宴，座上賓包括黨籍縣議員、鄉鎮市長及友好的無黨籍民代等，展現藍軍團結氣勢，儘管不見退黨的謝典林，但晚宴中國民黨籍的副議長許原龍，拉著28位藍營議員高喊「我是國民黨，一定支持侯友宜」，維持議會挺侯熱度。

由於日前議長謝典林退黨，讓地方憂心忡忡，擔心會打擊侯在彰化的氣勢，因此此舉被認為是王惠美給侯友宜送暖，到場的藍營議員有28位，除事先請假或在國外的基本上已經全到，在地方極具影響力的前立委蕭景田也有出席，與會者大都展現支持態度，展現藍營在彰化挺侯的力道不減。

晚宴中議長謝典林並未出席，不過國民黨籍的副議長許原龍親自到場，就坐在侯友宜旁邊，會中帶領所有到場議員高喊「我是國民黨，一定支持侯友宜」，維持議會挺侯的熱度。

據了解，侯友宜在餐會中表示，他市長任內民調都維持3、40％，但自從宣布參選總統後一路被打到剩10％多，強調自己並非選舉出生，但選戰中假資訊不斷攻擊，讓他措手不及，但他說既然選擇參選了就會勇往直前，懇請地方能全力支持他。

縣議員曹嘉豪認為，謝典林議長是憑個人意願宣布退黨，期間沒有與其他黨內同志溝通，不過他相信議長不是為退而退，只是想透過退黨來表達某種可以下架民進黨的合作形式，進而促成藍營更加團結的契機，相信議長會有更高智慧去面對這問題。