竊取手機殼到手後，男子快速步出手機配件店逃逸。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄40歲范姓男子在父親節晚間，前往鳳山區某間手機配件店竊取iPhone12手機殼，當范男拿完手機殼後裝作若無其事樣子，快速走出店外逃逸，直到店家清點手機配件時，才驚覺遭竊報警。警方獲報循線鎖定施男，並通知他到案說明，施男坦承犯案，但辯稱是當下有服用安眠藥精神不佳才犯案，還說事後發覺手機殼拿錯型號，隨手將它丟棄在路邊，全案依竊盜罪送辦。

8日晚間8時許，施男前往鳳山區中山西路某間販售手機配件店，在手機殼商品架上看來看去，隨後伸手將架上手機殼拿走，並遮遮掩掩的將手機殼放到手邊安全帽內，再若無其事地快速走出店外，直到店家在清點配件商品時，發現某一手機殼不翼而飛，驚覺遭竊報警。

鳳山分局忠孝派出所獲報，立即調閱監視器，並根據安全帽特徵鎖定施男，隨後通知施男到案說明，後來施男到派出所做筆錄，他坦承犯案，但辯稱是當天服用安眠藥，精神不濟才會犯案，並遺忘事發過程。

至於施男偷走的手機殼究竟在哪？他表示，原本要偷iPhone12手機殼用，不料走出店外後才發現當時眼花偷錯型號，只好將手機殼丟棄在路邊；施男拜託店家體諒不要追究，然而店家稱已報案一切交由警方處理，員警見施男後悔莫及的模樣也直搖頭，提醒施男切勿因小失大行竊，為了僅390元的手機殼留下刑事紀錄，得不償失，全案依竊盜罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。