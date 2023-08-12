陳姓女子母親因車禍住院，但她認為哥哥阻止她到醫院探視，母親過世又要求她須「擲聖杯才得入內祭拜」，也發現訃聞上沒有她的名字，認為權益受損向哥哥提告求償1元。但法官認為，當時因醫院有探視限制，且哥哥也沒有阻擋妹妹祭拜及陪同出殯，要求她須擲筊是民間習俗，因此認為妹妹請求無理判敗訴。可上訴。

判決指出，2020年底，陳姓兄妹檔的母親因出車禍住院治療，陳女雖想去醫院探視，但她認為遭哥哥故意阻擋，無法入內；過了幾個月後，陳母出院回家休養後最後仍不幸過世，女兒在頭七當天才得知母親過世消息後想回家奔喪，卻被哥哥要求她「擲聖杯才得入內祭拜」，更發現母親訃聞的孝子女欄位上沒有她的名字，她認為哥哥侵犯她奔喪盡孝的人格法益，提告向哥哥求償1元。

高雄簡易庭審理時，2人的舅舅作證指出，陳家女兒平常就沒有跟他姊姊（陳母）互動，陳母過世時，哥哥也有透過他詢問妹妹電話，並打電話通知妹妹關於母親過世的消息，沒有刻意隱瞞死訊。

法官認為，陳家兄妹感情不睦，面臨母喪時，哥哥未立刻通知妹妹，因雙方感情不睦，且平時就鮮少往人，哥哥還得透過舅舅才得到妹妹聯繫方式，雖然是7天後才告知，但最終還是有告知，而訃聞上雖沒有寫上她的名字，但妹妹也有參與祭拜及陪同出殯，至於要求她須擲聖杯才得入內祭拜，這是民間習俗，與她主張隱瞞死訊無關，難以確認侵害到她奔喪盡孝的人格法益，因此判陳女敗訴，可上訴。