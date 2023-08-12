近期客運業鬧「司機荒」，桃園市長張善政表示，將以「幸福小黃」撐起偏鄉交通接駁。（陳夢茹攝）

桃園市長張善政今出席桃園市計程車客運業商業同業公會第16屆、17 屆新卸任理事長暨理監事交接典禮餐會，他首先感謝計程車隊於疫情期間協助載送民眾就醫，更提及近期客運業鬧司機荒，將規畫以「幸福小黃」模式，運用計程車撐起偏鄉的交通。

張善政表示，疫情肆虐長達2、3年，這段時間仰賴計程車車隊協助載送民眾就醫、返家隔離及運送防疫物資，扮演防疫的關鍵角色，感謝桃園市計程車客運業商業同業公會前理事長呂芳發任內的卓越領導，期盼由新理事長李樹木接棒後，能繼續帶領公會為桃園的公共交通提供更優質的服務。

張善政另點出，桃園面臨缺司機的的窘境，研議規畫「幸福小黃」要用計程車撐起偏遠地區的交通接駁，期待未來市府與桃園市計程車客運業商業同業公會互相協助，讓全市2488輛計程車安心營運。議長邱奕勝也說，將與交通局長商討是否能為計程車業爭取更多友善福利，市議會也會全力支持「幸福小黃」，配合市府推動更多好的交通政策。

交通局解釋，目前正在盤點乘載率較低的偏鄉路線，首先針對每趟只有5名乘客搭乘的路線做檢討，將把中型巴士、大型巴士改為計程車接送，不僅一樣能服務民眾，另一方面可以將擁有大客車駕駛執照的司機分派至市區路線，維持市區路線的營運，達到雙贏的效果，與客運業者商討後他們對該做法也相當樂觀其成。