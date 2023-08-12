國民黨總統參選人侯友宜持續走訪基層，今（12）日一早到台南，先前往大觀音亭暨祀典興濟宮參拜，並於廟埕舉行「廟口開講」。（侯競辦提供）

國民黨總統參選人侯友宜持續走訪基層，今（12）日一早到台南，先前往大觀音亭暨祀典興濟宮參拜，並於廟埕舉行「廟口開講」。侯友宜表示，會用當警察打死不退的精神，為人民拚好日子，廟口開講也會一場一場講下去，和所有的鄉親一起拚，「顧好台灣，不戰爭、要和平！」

今日廟口開講，競辦組織副召集人謝龍介、立委參選人陳以信、王家貞、姚正玉，及市議員許至椿、童小芸、蔡宗豪皆到場陪同，雖然夏日氣溫炎熱，廟埕仍湧入數百位鄉親力挺侯友宜，高喊凍蒜。侯友宜高齡八十幾歲的阿姨也特別到場，為外甥加油。

侯友宜表示，自己是南部孩子，來到台南感受到滿滿熱情與人情味，就像回到家一樣，因從小在菜市場長大，懂得重情重義、說話算話的道理，雖然常常有人批評他口才不是很好，但沒關係，重點是要拿出魄力做事情。

侯友宜也向大家述說，當年南非武官遭挾持案，他與惡徒陳進興面對面交手的驚險過程，甚至一度被槍指著頭，差點喪失性命。侯友宜強調，自己的原則就是，即便面臨生死危險，也要勇於承擔，就像當前國家需要他，就是站出來，也希望大家跟他站在一起，「我會用當警察打死不退的精神，顧好台灣，不戰爭、要和平，讓所有人及下一代都平安過好日子」。

國民黨總統參選人侯友宜持續走訪基層，今（12）日一早到台南，先前往大觀音亭暨祀典興濟宮參拜，並於廟埕舉行「廟口開講」。（侯競辦提供）

侯友宜表示，台灣平安最重要，今天拜拜只跟神明祈求，希望台南的登革熱疫情能夠儘快消退，大家都要平平安安，侯友宜並藉機會跟鄉親宣導，提醒大家不要讓住家積水滋生病媒蚊，做好登革熱防治。

廟口開講結束後，侯友宜與謝龍介、王家貞、姚正玉前往品嘗在地小吃「魯麵」，侯友宜提到，過去從警到台南辦案時，就經常在附近吃魯麵，是很熟悉的美食記憶。用餐過程中，侯也巧遇兩位來自美國的旅客，眾人一起開心合影，並現場用台語高喊「凍蒜！」

緊接著，侯友宜前往國定古蹟台南祀典大天后宮參拜，主任委員曾吉連表示，侯友宜市長是他非常尊重的市長，長年出生入死抓壞人，「如果可以來當總統，台灣治安一定會更好！」侯友宜說，過去在基層的時候用性命跟歹徒拚，守護國家人民，如今出來選舉最重要的責任，就是讓台灣安全、社會安全，經濟產業蓬勃發展，今天也特別向媽祖報告，自己一定會全力做到這三項責任，也祈求媽祖保佑，台南市登革熱疫情可以快速消散，大家都平安。