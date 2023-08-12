Messi does it again 🔥🔥

5 games straight✅

8 goals✅



Campana to Messi for our fourth 👏#MIAvCLT | 4-0 pic.twitter.com/l7amAxwzrB — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 12, 2023

美墨足球聯賽盃8強戰，梅西（Lionel Messi）領軍的邁阿密國際以4比0屠殺夏洛特，勇闖準決賽。這場因為贏得比較多，本來不需要梅西發威，不過梅西還是在比賽末段第86分鐘起腳破門，成為他入隊以來的第8顆進球，暫居美墨盃進球王。

兩隊都是弱隊，邁阿密國際在美國大聯盟東區墊底（第15名），夏洛特是第12名。開賽第9分鐘，邁阿密在禁區賺到罰球，梅西把機會讓給隊友馬丁尼茲（Josef Martinez），他成功踢進第1分。泰勒（Robert Taylor）第32分鐘在禁區接獲橫傳，正面起腳破門，2比0。

邁阿密第77分鐘再度兵臨城下但是攻擊失敗，沒想到夏洛特後衛馬蘭達（Adilson Malanda）踢了烏龍，3比0領先。邁阿密給予的進攻壓迫非常大，控球率62.2%，傳球次數702比413，讓夏洛特疲於應付。

此時梅西雖未進球，也差不多分出勝負了，梅西在終場前接獲左路隊友橫傳，輕鬆在球門區外推射入網。梅西只是微笑稍微慶祝，這球對他可能不重要，不過全場那麼多觀眾都是來看他的，得讓大家值回票價。

邁阿密的準決賽對手是大聯盟東區排名第3的費城聯。自從梅西加盟的5場賽事，邁阿密攻進17球，梅西8射門3助攻，貢獻全隊過半的分數。