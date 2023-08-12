影帝梁朝偉2008年與愛情長跑多年的劉嘉玲結婚，是演藝圈銀色夫妻檔，11日晚間突被港媒踢爆梁朝偉與25歲女星程瀟關係曖昧，還傳出替女方日本買房、有私生子等，稍早程瀟4字闢謠「假的離譜」，而正宮劉嘉玲昨晚PO慢跑的動態，未理會丈夫的傳聞。

港媒《東網》11日晚間報導梁朝偉曖昧程瀟時，劉嘉玲也在IG更新近況，她寫下：「黃昏驟雨之後慢跑，一路上可以清晰的聞到淡淡的青草、花香和泥土味。」同時PO一張與大自然親近的自拍照，只見她戴著棒球帽、墨鏡，對著鏡頭淺笑，雙頰略顯泛紅，無論氣色、膚況或心情都相當不錯。

劉嘉玲不理會梁朝偉的緋聞，PO出慢跑的動態。（圖／IG@劉嘉玲）

劉嘉玲、梁朝偉是演藝圈著名的模範夫妻，兩人的個性天差地遠，梁朝偉內斂、少言，劉嘉玲活潑、愛熱鬧，交往期間時常被看衰，但兩人不畏外界流言蜚語，攜手走過30年，決定結婚時也協議不生孩子，因為梁朝偉認為老婆若有一點事，他就會擔心地要命，何況是小孩，因此決定這生好好照顧家人、妻子，無法再照顧更多人。

而劉嘉玲曾透露，梁朝偉是個很享受寂寞的人，隨時能一個人飛到日本住好幾個月，「他要有私人空間，我就給他囉，和他相處真的要有很大包容心」，若是夫妻意見不同時，會互相尊重、遷就和支持，劉嘉玲表示：「喜歡一個人就會包容他的一切，包括他的性格、價值觀、人生觀，你都會認同。」