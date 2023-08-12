除了身體健康外，如何提高大腦認知功能備受矚目。醫師表示，英文中有一專有名詞Nootropics，是指能提高記憶力、注意力等認知功能的補充劑，常被稱為「聰明藥」，雖被翻譯成「藥」，但其實是營養補給品，包括咖啡因、茶胺酸等5種物質。咖啡、綠茶因為富含咖啡因、茶胺酸而入列。

家醫科醫師李思賢在其臉書表示，Nootropics是指能夠提高記憶力、學習能力、注意力、創造力或其他認知功能的藥物或補充劑，意思是能夠改變心智狀態的藥物。Nootropics的中文翻譯有幾種，最常見的是「益智藥」，也有人稱之為「聰明藥」或「促智藥」。

他並表示，雖然翻譯成「藥」，但Nootropic通常是指一些營養補給品或是草藥，並非真的藥物，因此，副作用較不明顯，療效也可能參差不齊，尚需多方查證。他介紹5種常被國外生物駭客用來改善專注力和提升腦力的Nootropics。

1. 咖啡因：咖啡因可以透過阻斷大腦的腺苷受體，減少疲勞，提高警覺和專注力。

2. 銀杏：可以透過提高血液循環來增強大腦的健康，有些文獻指出，銀杏有助改善記憶力和專注力。

3. 茶胺酸：是一種存在於綠茶的天然胺基酸，可促進神經傳遞物質GABA的釋放，有鎮靜、減少焦慮、放鬆的效果，進而提高專注力和改善心情。

4. 硫辛酸：是一種強大的抗氧化劑，能讓肝臟產生強大抗氧化物，並延緩大腦細胞的衰老。此外，有研究顯示，硫辛酸有助穩固血腦屏障，以防止有害物質從體循環進入大腦，造成腦袋的炎症

5. Omega3脂肪酸：存在於魚油、堅果、藻類。Omega3可以通過血腦屏障修復大腦的結構和功能，可預防失智、憂鬱症、ADHD（注意力不足及過動症）等疾病。