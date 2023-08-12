警方查獲38發子彈。（警方提供）

以用刺青店當掩護製毒 還聘未成年當送藥小蜜蜂

21歲林姓、劉姓2名男子經營販毒集團，以新北市中和區刺青店倉庫當據點，暗中分裝K他命毒品，鎖定年輕人當主要客群，還聘用17歲江姓青少年當「小蜜蜂」，接單後騎機車外送到家，北市刑大經連月追查，日前逮捕3人，起獲毒品果汁包111包、不明粉末43公斤、分裝器具及38顆子彈。

北市刑大偵1隊日前逮捕17歲江姓青少年，發現他充當送藥小蜜蜂，江供稱不愛讀書，高中輟學後就被販毒集團吸收，平時都靠通訊軟體接單、外送毒品給顧客。

警方擴大追查幕後的販毒集團，鎖定林、劉2嫌，發現他們與某刺青店老闆熟識，在刺青店打烊後，2人便以該店倉庫、休息室為據點，在內分裝毒品，甚至劃畫一個「吸食區」，讓客人直接上門吸毒。

警方經連月追查，日前前往查緝，除逮捕林嫌2人外，現場還發現2名正在拉K的客人，此外原先被逮的江姓青少年，交保後竟又回到2人身邊，繼續當小蜜蜂送外賣，4個月內連續被警方逮捕2次。

警方共查獲毒品果汁包111包、不明粉末43公斤、封膜機2台、毒品分裝器具1批、子彈共38顆等證物，另發現2嫌主打低價、便利，每包毒果汁只賣300元，因此客戶群十分年輕，大約都在20至30歲之間，警訊後依毒品罪送辦，全案擴大偵辦中。

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