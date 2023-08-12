大陸外交部網站消息，中國大陸外交部發言人8月12日就《中日和平友好條約》締結45周年發布「答記者問」。希望兩國重溫條約精神，恪守條約共識，維護政治基礎，加強合作互惠，排除干擾障礙，共同致力於構建契合新時代要求的中日關係。

有記者提問：今天是中日和平友好條約締結45周年紀念日。中方對締約的意義與這幾十年中日關係有何評價？對中日關係今後發展有何期待？

大陸外交部發言人答：45年前，中日兩國締結和平友好條約，以法律形式規定中日應當堅持和平、友好、合作，為雙方交往確立了永不過時、歷久彌新的原則和方向。45年來，中日關係取得長足發展，為兩國人民帶來實實在在的利益，也有力促進了地區和世界的繁榮穩定。

發言人稱：當前中日關係處於改善發展的關鍵階段。希望日方同中方一道，以紀念締約45周年為契機，重溫條約精神，恪守條約共識，維護政治基礎，加強合作互惠，排除干擾障礙，共同致力於構建契合新時代要求的中日關係。

此前報導，中日和平友好條約締結45周年紀念集會8月10日在東京舉行。日本前首相鳩山由紀夫、中國駐日本大使吳江浩出席並致辭，日本友好人士300多人參加集會。