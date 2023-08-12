美國總統拜登在競選活動中提到，中國大陸經濟陷入瓶頸，如同一枚「定時炸彈」威脅全球；他認為中國的退休人口超過勞動人口，經濟增長乏力，中國遇到了麻煩。財信傳媒董事長謝金河表示，一個國家級總統突然發表另一競爭對手的經濟陷入困境和瓶頸，這是無心失言？或是另有內涵？背後一定很不尋常。

謝金河在臉書發文指出，美中角力從2017年川普祭出貿易戰，之後拜登又打出金融戰及科技戰，最近又對AI、量子科學等關鍵技術產業，發出禁令，不論直接投資及股權投資都不准。同時，美國的晶片封鎖步步升級，現在連成熟製程也限制，原來量子科學不必用到高速運算晶片。

他說，過去這一年，美國鞏固了歐洲國家的結盟，今年南韓、菲律賓，最近的蒙古國也選邊站，美國對中國的力道更大了，雙方的經濟表現也分道揚鑣。

從去年3月16日起，美國升息11次，共升21碼，中國人行則反向降息，但美國的通膨壓力正在降溫，CPI從去年6月9.1%，今年6月降到3%，7月3.2%，這些數字比市場預期好很多。

而人行努力降息，中國卻朝著通縮的路走去，6月中國的CPI是零，PPI是負5.4%，7月CPI是負0.3%，PPI負4.4%，中國的PPI已經連續10個月出現負值，情勢愈來愈嚴峻。

謝金河認為，最近恒大、碧桂園都公布債可敵國的債務，更可怕的是李嘉誠打7折賣香港房地產，這有如對全香港房市全面打7折般，這個衝擊非同小可。