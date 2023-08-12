「渡邉」日本料理以無菜單料理為主，採預約制，被列為「台北最難訂位餐廳」之一。（陳俊吉攝）

「渡邉」餐廳裡盛食的器皿，每一件都是料理長渡邉信介精挑細選採買的，可看出他為餐廳灌注的心血。（陳俊吉攝）

渡邉信介料理長坦言受到當木工的父親影響，很喜歡親手製作東西，從小就喜歡做菜。（陳俊吉攝）

渡邉信介平時做菜不侷限任何技法，單純以食物為中心去思考搭配。（陳俊吉攝）

「渡邉」餐廳料理的形象來自渡邉信介一路培養而來的和食基礎及根據，再用不同的食材與技法呈現。（陳俊吉攝）

渡邉信介拿手的招牌鰻魚飯，選用台灣黑鰻魚，好滋味讓不少饕客都讚譽有加。（喜鵲娛樂提供／陳韻萍台北傳真）

渡邉信介對料理仍抱持相當程度的熱情與執著，分享客人吃得開心是他料理的動力來源。（陳俊吉攝）

藝人蕭敬騰與幾位好友一起投資創立、採預約制的高檔日料餐廳「渡邉」，被列為「台北最難訂位餐廳」之一，料理長渡邉信介以一手好菜，擄獲不少名人味蕾，許多藝人、企業界董座包括蔡衍明等，都是「渡邉」的常客，深深折服於料理長的手藝。「渡邉」日料的創立，就是蕭敬騰為了讓渡邉信介續留台灣所做的惜才之舉，蕭敬騰甚至以主廚的姓氏為餐廳命名，連餐廳LOGO都採用渡邉的家紋，滿滿的誠意，打動渡邉信介留在台灣發展。

初見渡邉信介料理長，覺得他笑起來某些神韻與日本國寶級傳統藝術家野村萬齋有幾分神似，以此話題暖場，開啟午後這場職人美食的盛典饗宴。料理長坦言受到當木工的父親影響，很喜歡親手製作東西，從小就喜歡做菜，也立志要當廚師。

非廚藝科班出身的渡邉，18歲踏入餐飲業，從學徒做起，展開廚師之路的起點，30歲成為獨當一面的料理長，廚藝養成之路非常辛苦，不是沒想過放棄，渡邉坦言初入行2個月，每天在廚房長時間的工作讓他萌生想放棄的念頭，但還是咬牙熬過來。

俗云「工欲善其事，必先利其器。」20歲那年，渡邉還只是位初階師傅，「我花了2個月薪水，買了一把主廚等級的日料師傅才會用的高級生魚片刀，藉此激勵、提醒自己要精進廚藝，早日獨當一面。」買下昂貴的料理用刀，渡邉有了為熱愛的料理賭上一生的覺悟，為目標全心投入才會有熱忱。「這把刀我直到現在還在使用。」渡邉指著一旁的刀說道。那把伴隨他一路成長的生魚片刀，也跟隨他來台灣，在「渡邉」的料檯上盡職地扮演自己的角色。

品嘗「渡邉」餐廳的菜餚，很難將菜式歸類，在主廚創意揮灑下，客人會吃到融合多國特色的料理，「餐廳料理的形象來自我一路培養而來的和食基礎及根據，再用不同的食材與技法呈現。」平日愛看各類料理書，回日本探親時也會去異國餐廳享受美食並汲取靈感。

料理長平時做菜，不侷限任何技法，單純以食物為中心去思考搭配，曾經為了做出好吃的鰻魚飯，以台灣黑鰻取代日本進口鰻魚，更試了20多種米，最終才選定日本山形縣艷姬米來搭配台灣黑鰻魚，融合傳統與創新的渡邉版鰻魚飯，成為其經典的拿手招牌菜，也收服一眾老饕的嘴，打開渡邉信介在台北高檔日料圈的名聲。

2014年，渡邉信介的小孩出生才3個月，他就攜家帶眷來台工作，至今已9個年頭，因為工作每天接觸許多高檔食材，私下吃東西很簡單，舉凡乾麵、牛肉麵、陽春麵等台灣味都愛，台灣水果也是他的心頭好，會挑選當季優質水果入饌。至於外國人普遍愛吃的滷肉飯，料理長一聽到中文的滷肉飯3個字就笑出來了，他分享當年到台灣工作時，因為只知道滷肉飯，整整吃了3個月，現在只要聽到滷肉飯就怕。

26年漫長的廚藝之路，渡邉信介對料理仍抱持相當程度的熱情與執著，「客人吃得開心，就是對我最好的回饋，也是我料理的動力。」與野村萬齋和許多日本職人一樣，專注在熱愛的事情並精益求精，渡邉信介仍在名為料理的舞台上，用一道道佳餚美食展演，綻放絢爛的花火。