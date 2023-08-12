大陸央視新聞報導，內蒙古大興安嶺林區森林火災防撲火前線消息，8月12日8時16分，滿歸孟庫火場全線合圍，顯示著8月6日以來發生在內蒙古大興安嶺北部林區的15起雷電森林火災全部撲滅，火警撲救取得決定性勝利。目前，火場清理工作正有序進行。
進入夏季，內蒙古大興安嶺林區北部持續乾旱少雨，乾雷暴活動異常頻繁。受異常氣候等影響，8月6日以來，內蒙古大興安嶺林區北部相繼發生多起雷電森林火災，呈多點集中爆發態勢。由於發生雷電森林火災的地點海拔高度多在1100米至1400米之間，林間偃松密布，灌木叢生，站桿倒木多，樹木油脂含量高，地下腐殖層厚度達50多釐米，撲火隊伍行進艱難，撲救、清理難度極大。
根據火場態勢，撲火前線指揮部科學制定撲滅火戰術，先後調集地方撲火隊和內蒙古森林消防總隊，共計6000餘人參加滅火作戰，動用大型機械設備59台、各種車輛327輛、飛機11架、各類撲火工器具4700餘台套。
撲火隊員克服地形、植被、天氣等不利因素，在火場無降水的條件下，連續奮戰，實現火場全線合圍。
截至中午，各撲火隊伍正抓住有利時機，全面縱深清理火場，確保不發生復燃。
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