彰基癌症質子醫療大樓全棟有117組抗震阻尼器。（彰基提供／吳建輝彰化傳真）

彰化基督教醫院癌症質子醫療大樓日前完成上樑工程，預計2024年底完工，將來提供彰化臨近4縣市病患高科技的癌症質子治療。（彰基提供／吳建輝彰化傳真）

彰化基督教醫院斥資60億元打造癌症質子醫療大樓，興建地下六樓、地上八樓的現代化智慧醫療建築，全棟有117組抗震阻尼器，其中最引人注意的是在質子大樓與本院之間42.5公尺跨越旭光路的天橋，不過地方認為，要封路8個月施工，恐嚴重交通與攤商，反對興建天橋。

彰化基督教醫院癌症質子醫療大樓日前完成上樑工程，預計2024年底完工，將來提供彰化臨近4縣市病患高科技的癌症質子治療。其中彰基將在本院與質子醫療大樓之間興建天空走廊，連接樓層為3樓及4樓，天橋寬3.6公尺、長42.5公尺，除提供醫院內部聯通外，3樓處也有電梯供民眾與行人通行，可提升地面車流順暢度。

不過因工期長達8個月，地方擔心施工時間太長，會影響交通與當地攤商，要求召開說明會，當地里長也說，旭光路是彰基周邊的主要道路，絕不同意封路施工，況且天橋的結構安全等相關資訊地方都不知道，要求彰基辦理說明會，來化解地方疑慮。

對此彰基表示，考量人員及器材必需穿越馬路，不僅不方便也會衍生安全問題，當時規畫有討論挖地下街連接2院，但成本高工程難，因此才決定興建天橋，相關施工交通維持計畫已向市公所及縣政府交通處提出，將遵從市公所意見先召開里民說明，希望能與里民充分溝通，

彰基強調，通維持計畫包含設置道路管制圍籬、駐點人力交通管制、施工安全防護、臨時道路指標及夜間照明等等，會盡全力將交通影響降至最低。會等待交通維持申請核可後才會開工，依法辦理。