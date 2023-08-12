57歲「凍齡美魔女」胡文英，除了常在社群常分享生活點滴，也不時PO出養眼照讓粉絲眼睛大吃冰淇淋，日前揭露曾遭前夫家暴長達20多年的往事後，卻遭網友狂酸「一臉狐狸精樣，活該被打」，讓她無奈表示：「為什麼要在我的傷口上灑鹽」。

胡文英揭露曾遭家暴長達20多年的不堪往事，讓大批網友對她的可憐際遇同情不已，不過卻引來無數酸民謾罵：「一臉狐狸精樣，一定是你偷吃，活該被打」、「喜歡小鮮肉遭到報應」，她也針對這些不實指控做出回應，強調是分手後才談戀愛，對於被指是覬覦男方財產，她則反擊：「反而是我給他更多的錢，好嗎」。

對於遭網友怒嗆：「你這種賤女人，早應該活活被打死，留下世間、遺害人間」，胡文英表示自己是遭到家暴的受害者，不解為何還要被酸民在傷口上灑鹽，讓她忍不住反問：「難道我長得這麼討人厭嗎?看到鏡子裡的我，都開始懷疑自己是討厭鬼」，但仍對給予她安慰的粉絲致謝：「我感受到你們的溫暖，真心謝謝你們」。

胡文英表示前夫一喝酒便會對她拳腳相向，全身傷痕累累的她擔憂被發現遭家暴，即便夏天出門還是換上長袖衣物，直到有次打到臉腫如豬頭，才決定報案處理，不過考量到要給給孩子完整的家，就沒有到醫院驗傷，導致這場夢靨未因此終止，如今決定以過來人經驗告誡大家：「家暴零容忍，有了一次，絕對有無數次⋯而且會越來越嚴重」。

★《中時新聞網》關心您，有家暴事件請撥打113保護專線。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！