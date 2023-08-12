馬來西亞吉隆坡希爾頓逸林酒店Makan Kitchen餐廳主廚Mohamad Zulkarnaen應邀來台客座，推出「吉隆坡夏之味」饗宴。(台北中山九昱希爾頓逸林酒店提供)

開胃小食建議從「檸檬羅勒鮮味紅魽」(左起)順時針方向吃起，再吃「辣椒蟹小金杯」與「泰國香檸虎蝦佐海鮮蛋黃醬」。(陳韻萍攝)

「北海道干貝烏達」在鯷魚漿中特別加入干貝增加口感，搭配美味參巴醬，讓人吃完很想再來一盤。(台北中山九昱希爾頓逸林酒店提供)

主菜「美國Prime無骨牛小排，靈感來自兩度被CNN評為世界50大美食之首的「仁當牛肉」。(台北中山九昱希爾頓逸林酒店提供)

甜品「斑蘭葉奶酪」溫潤椰香伴隨班蘭花草氣息，搭配蜂窩餅，有種奶油椰子口味乖乖的食趣。(台北中山九昱希爾頓逸林酒店提供)

「吉隆坡夏之味」午、晚間特別套餐，含甜品共5道菜式，每人1980元加1成。(陳韻萍攝)

限時3天開吃。台北中山九昱希爾頓逸林酒店將迎接營運5週年，8月11至13日快閃3天，推出「吉隆坡夏之味」迎賓，飯店特邀馬來西亞吉隆坡希爾頓逸林酒店Makan Kitchen餐廳主廚Mohamad Zulkarnaen前來客座，「吉隆坡夏之味」午、晚間特別套餐，每人1980元加1成。

在人文、地理與歷史的交互影響下，馬來西亞不論文化或料理風格，都呈現豐富多元的特色。耗時4個月規劃的「吉隆坡夏之味」，Zulkarnaen主廚以5道菜式含甜品呈現大馬美食的多元特色，像是西馬北部烹調風味酸辣分明開胃生津，西馬南部菜系口味偏甜偏重，東馬則以運用多種香料、椰香味重的娘惹菜為多。初次訪台，Zulkarnaen主廚希望透過「吉隆坡夏之味」精心設計的套餐內容，引領賓客用味覺體驗大馬風光，也想體驗台灣繽紛的飲食文化，激發更多料理靈感。

套餐開胃小食以魚蝦蟹為主角揭開序幕，吃得到色澤繽紛的「檸檬羅勒鮮味紅魽」，入口感受到酸甜鹹辣各種滋味在味蕾上接力掠過。口感酥脆的小金杯是相當著名的娘惹小點，外型討喜，以杯中多變的餡料展現多樣風情；Zulkarnaen主廚特別從大馬攜帶來台，特製「辣椒蟹小金杯」，填入新加坡辣椒蟹為餡，除了暗指新馬緊密關聯外，也有方便顧客食用的小巧思。開胃菜中味道最濃郁的「泰國香檸虎蝦佐海鮮蛋黃醬」，以清新酸爽的泰國香檸結合肉質彈嫩的虎蝦，加上風味濃郁的自製鯷魚蛋黃醬，一盤小食即可感受到大馬料理的豐富滋味。

第一道菜品「北海道干貝烏達」，Zulkarnaen主廚分享烏達是魚肉泥與香料混合後，裹在香蕉葉或亞答葉內蒸煮烘烤而成的食物，常見於東南亞一帶，也是馬來西亞著名古城香妃城的代表美食。這道烏達在鯷魚漿中特別加入干貝增加口感，海味十足；搭配新鮮芒果、酥炸蓮藕片，還有美味參巴醬，芒果鮮爽、蓮藕片酥脆、醬汁微辣，接連在嘴裡迸發，吃完很想再來一盤。因應台灣口味，主廚還特別減少了20％的參巴醬辣度。

緊接著上桌的是搭配亞參辣魚醬的「波士頓龍蝦」，主廚表示這次帶來他從小吃到大的自家亞參風味，以獨門比例調和辣椒醬、紅蔥、羅望子膏、羅勒等香料，熬出濃郁滑順而不張牙舞爪的酸辣滋味，搭配肉質鮮甜彈牙、以肥美大螯著稱的波士頓龍蝦半隻，為這道料理展現不同層次的風情。而配菜秋葵搭佐亞參醬食用，非常對味。

主菜「美國Prime無骨牛小排，搭配仁當咖哩醬、猶如千層蛋糕般的印度薑黃咖哩馬鈴薯，以及辛香濃郁的仁當翼豆。Zulkarnaen主廚指出仁當（rendang）意指「將椰漿加入搗碎的香料後，以小火慢燉收乾」的烹飪技法，這道靈感來自曾兩度被CNN評為世界50大美食之首「仁當牛肉」的料理，選用Prime等級的優質牛小排，肉質軟嫩多汁、馬鈴薯綿密入味、翼豆脆口，各食材單獨品味或任意混搭，感受個別特色也可品嘗彼此融合的風味。

不吃牛的客人，主廚則提供肉質飽滿鮮嫩的雞腿肉當主菜，以雞腿肉片包捲仁當咖哩醬烘烤，有種秒飛吉隆坡的錯覺。

甜品「斑蘭葉奶酪」為主廚自製班蘭漿融入奶酪，在仿若玉石的外觀下是軟滑的口感，溫潤椰香伴隨班蘭花草氣息在口中綻放，搭配造型討喜口感薄脆、在馬來西亞重要節慶中必備的蜂窩餅，為「吉隆坡夏之味」劃下完美句點。

台北中山九昱希爾頓逸林酒店總經理Benjamin黃柄鈞指出，台灣首間希爾頓逸林酒店自2018年開幕以來，即將迎接5週年慶，透過首次的姊妹酒店客座餐飲活動，提升品牌國內能見度以及優化館內餐飲，黃柄鈞也預告之後會陸續推出道地馬來西亞風味料理，讓客人嘗鮮。

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