肝病防治學術基金會29周年慶，換肝病友范振坤（中）兒子捐肝救父全家出席，推著蛋糕進場歡慶29周年慶。（王英豪攝）

台灣曾經每5人就有1人是B肝帶原者，肝病防治學術基金會自1994年成立以來，致力於肝病防治工作，今天（12）舉辦29週年慶活動，邀請長期參與保肝、護肝的各界好朋友一同慶生，伯仲文教基金會董事長吳伯雄、台北市副市長李四川、台灣大學副校長張上淳、台大醫學院院長倪衍玄等嘉賓雲集。

肝基會董事長許金川說，在各界努力下，慢性肝病及肝硬化已掉出國人十大死因之外，肝癌也從十大癌症死因第一位降至第二位，但每年仍有1.2萬人因為肝硬化或肝癌死亡，原因在於肝臟內部沒有痛覺神經，等到不舒服才找醫師做檢查，往往已經來不及了；尤其是1986年以前出生的民眾，沒有接種過B肝疫苗，都建議每年至少做一次超音波檢查。

國民健康署長吳昭軍表示，世界衛生組織（WHO）組織目標是2030年清除病毒性肝炎，台灣預計提早在2025年消除C肝，截至今年5月已治療18.1萬人，後續還有5.1萬人需要找出來接受治療；B肝方面，目前國內提供45歲以上民眾終身一次免費篩檢，預計2026年再擴大納入所有未接種B肝疫苗的族群（1986年前出生），以達到2030年消除B肝的目標。

換肝病友范振坤一家人也應邀出席肝基會29周年慶。范振坤是B肝帶原者，父親和姐姐都因為肝癌病逝，2012年健檢發現罹患肝癌，住院手術切除1.2公分肝腫瘤後，2018年再度發現腫瘤，兩年間陸續做了5次栓塞、5次電燒，後來3個兒子都表達願意捐肝給爸爸，經過配對，30歲的小兒子符合捐肝條件。

范振坤回憶當時心情五味雜陳，內心掙扎了好一段時間，究竟換還是不換？萬一造成兒子後遺症怎麼辦？原本安排2021年5月做肝移植手術，但遇上疫情嚴峻，延到6月底，歷經一番波折終於順利完成移植，術後父子倆復原狀況都非常良好。

肝病防治學術基金會自1994年成立以來，持續致力於肝病防治工作，2021年3月推動「今年超了沒？全民腹超十年計畫」，同年10月舉辦全台12家醫療院所同步腹超活動，2022年7月擴大至全台16家醫療院所，2023年7月再串聯全台北、中、南、東及外島24家醫療院所，希望全島一肝、遍地開花，建議40歲以上民眾每年接受一次腹部超音波，才能早期發現肝癌，早期治療避免遺憾。