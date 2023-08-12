新竹縣327家露營區在農牧和林業用地設置屬不合法，中央訂定「露營場管理要點」後，縣府3月起召開座談會，積極輔導業者合法化，有46家業者提出第1階段土地許可計畫書，日前核發首件農牧用地申請露營場土地許可案，但多數業者仍裹足不前。

戴志君說，中央年7月修法，開放非都市土地的農牧及林業用地在低度開發且符合安全、環保等前提下，有條件容許設置露營設施，縣府陸續辦理跨局處會議，確認許可案件審查細節，3月起辦理8場座談會，更提供Line@諮詢、電話專線、官方網站專區等服務，希望透過多元諮詢方案，輔導業者依規邁向合法化。

目前有46家業者提出第1階段土地使用許可計畫書，11日通過首件農牧用地申請露營場土地許可案，是尖石鄉1家露營區，申請面積0.492公頃，露營設施容許使用490.725平方公尺，主要是提供民眾開車前來露營的素地，會勘後核發露營場土地許可。

戴志君說，另外45件露營場申請案，該處將陸續進行會勘，與各局處審查，只要取得第1階段土地許可的業者，即可依核准計畫書興建相關露營設施，同時須取得建築物使用執照及水保完工證明等資料後，繼續辦理第2階段露營場設立登記。

戴志君指出，目前申請第1階段土地許可的業者，約僅有8％，多數業者仍裹足不前，主要是營地有做固定建築等設施，普遍反應露營場管理要點規定嚴苛，提出申請難以就地合法。

尤其是第7條農牧用地規定面積應小於1公頃，開發面積不超過10％，營位、衛生設施及管理室面積不得超過660平方公尺（約200坪），林業用地更不允許設置管理室，將造成相關設施必須拆除。

戴志君指出，露營場管理要點已實施1年，交通部觀光局18日將將召開跨部會會議，針對業者反應的問題做檢討及修正，期能更接地氣。