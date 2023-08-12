下周三（8／16）就是農曆7月，也是俗稱的「鬼月」，禁忌相當多，在這個月份出遊要特別注意。民俗專家楊登嵙整理鬼月出遊13大禁忌，包括不宜晚上出遊、別到危險水域，也別拍他人肩膀、吹口哨、拍照，晚上不宜搭末班車、唱歌或慶生等，另外頭髮也要整理，「披頭散髮」可能會被好兄弟當成同類。
1、不晚上出遊
鬼月是炎炎夏日，很多人會規劃山上或海邊避暑，記得晚上避免到荒郊野外，因為這些地方陰氣較重，孤魂野鬼多，八字太輕恐招鬼上身。
2、不到危險水域
鬼月正值暑假，是戲水的好時機，千萬不要去危險的海邊或溪邊，尤其是經常發生憾事的水域，水鬼喜歡找人當替死鬼，藉由「抓交替」投胎轉世。
3、不釣魚
不要從事釣魚活動，鬼月釣魚也算殺生，容易引來好兄弟。
4、不拍肩膀
每個人的身上都有三把火，分別在頭頂及肩膀兩處，在荒郊野萬千萬別拍別人頭和肩膀，也別叫對方的全名，避免好兄弟卡上身。
5、不吹口哨
不可以吹口哨，尤其在晚上時，好兄弟會以為有人在呼喚祂，容易被好兄弟跟隨。
6、不晚上唱歌
鬼月夜晚陰氣重，晚上唱歌或製造聲響容易引來好兄弟，盡量不要夜晚落單，邊走路邊唱歌或發出聲音。
7、不晚上拍照
鬼月的夜晚別亂拍照，太陽下山後陰氣逐漸升高，此時在荒僻的地方拍照、錄影較容易拍到好兄弟，如果真的拍到很有可能招來厄運。
8、不搭末班車
農曆7月每天午夜子時（晚上11點至凌晨1點）是一天陰氣最重的時間，這時搭乘交通工具很容易讓好兄弟跟著回家。
9、不靠牆行走
牆壁屬陰較涼，是好兄弟們喜歡行走的路徑，鬼月盡量不要靠牆行走或休息。
10、不吃祭品
鬼月外出如看見祭祀品，不要隨便拿起來吃，跟好兄弟搶食物會招來厄運。
11、不晾衣服在陽台
鬼月別將衣物晾於陽台，因衣服與人形狀相似，容易招好兄弟附上，引來陰邪霉運。
12、不披頭散髮
不要披頭散髮出遊，因為這樣會被好兄弟們當成是「同類」。
13、不晚上慶生
有時候出門旅遊是為了慶生，但鬼月要白天慶生，如果在晚上慶生，可能會有好兄弟一起慶祝。
★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。