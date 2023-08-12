下周三（8／16）就是農曆7月，也是俗稱的「鬼月」，禁忌相當多，在這個月份出遊要特別注意。民俗專家楊登嵙整理鬼月出遊13大禁忌，包括不宜晚上出遊、別到危險水域，也別拍他人肩膀、吹口哨、拍照，晚上不宜搭末班車、唱歌或慶生等，另外頭髮也要整理，「披頭散髮」可能會被好兄弟當成同類。

1、不晚上出遊

鬼月是炎炎夏日，很多人會規劃山上或海邊避暑，記得晚上避免到荒郊野外，因為這些地方陰氣較重，孤魂野鬼多，八字太輕恐招鬼上身。

2、不到危險水域

鬼月正值暑假，是戲水的好時機，千萬不要去危險的海邊或溪邊，尤其是經常發生憾事的水域，水鬼喜歡找人當替死鬼，藉由「抓交替」投胎轉世。

3、不釣魚

不要從事釣魚活動，鬼月釣魚也算殺生，容易引來好兄弟。

4、不拍肩膀

每個人的身上都有三把火，分別在頭頂及肩膀兩處，在荒郊野萬千萬別拍別人頭和肩膀，也別叫對方的全名，避免好兄弟卡上身。

5、不吹口哨

不可以吹口哨，尤其在晚上時，好兄弟會以為有人在呼喚祂，容易被好兄弟跟隨。

6、不晚上唱歌

鬼月夜晚陰氣重，晚上唱歌或製造聲響容易引來好兄弟，盡量不要夜晚落單，邊走路邊唱歌或發出聲音。

7、不晚上拍照

鬼月的夜晚別亂拍照，太陽下山後陰氣逐漸升高，此時在荒僻的地方拍照、錄影較容易拍到好兄弟，如果真的拍到很有可能招來厄運。

8、不搭末班車

農曆7月每天午夜子時（晚上11點至凌晨1點）是一天陰氣最重的時間，這時搭乘交通工具很容易讓好兄弟跟著回家。

9、不靠牆行走

牆壁屬陰較涼，是好兄弟們喜歡行走的路徑，鬼月盡量不要靠牆行走或休息。

10、不吃祭品

鬼月外出如看見祭祀品，不要隨便拿起來吃，跟好兄弟搶食物會招來厄運。

11、不晾衣服在陽台

鬼月別將衣物晾於陽台，因衣服與人形狀相似，容易招好兄弟附上，引來陰邪霉運。

12、不披頭散髮

不要披頭散髮出遊，因為這樣會被好兄弟們當成是「同類」。

13、不晚上慶生

有時候出門旅遊是為了慶生，但鬼月要白天慶生，如果在晚上慶生，可能會有好兄弟一起慶祝。

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