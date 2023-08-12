日本桌球天后福原愛2年前與江宏傑離婚，同年她回日本生活受聘擔任「琉球Asteeda」社外董事，也開設新公司，本月初傳出她社外董事一職被除名，也失去了6位數酬勞。今(12日)日本媒體進一步報導她被免職內幕，指出公司開了18次理事會，福原愛只到場9次，令人好奇這段時間她到底在忙什麼。

福原愛先前被江宏傑指控不遵守日本法院判決，還私下到了新加坡一趟，日媒《週刊新潮》今以「福原愛現在在忙什麼」為標題，回顧福原愛最近到底做了什麼事：其一是她擔任青森大學的客座教授2年，但只開課1次；其二，她擔任「琉球Asteeda」社外董事，據知截至今年3月共舉行了18場理事會，但福原愛只出席一半的場次，也就是9場。

知情人指出，福原愛因為是名人，可能會覺得出借名字就足夠了，但如果身為社外理事，出席率不是100%，甚至是90%以下的話會很顯眼，或許是因為這樣所以卸任了。此外，福原愛先前砸了3億日圓（約6600萬）台幣買豪宅，因經濟壓力和男友暫時搬出，打算以月租200萬日圓（約44萬台幣）的價格找尋新租客，以填補貸款壓力。

而福原愛去除「琉球Asteeda」社外董事一職後，目前還是青森大學的客座教授，也是WTT（世界桌球大聯盟）的日本區總經理，她受聘當客座教授兩年，今年終於開了第一次課，學校公關表示：「但學生們的反應非常熱烈」，至於之後的教課計畫和契約，公關鬆口目前正在調整中。