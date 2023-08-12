主動出擊迎星馬旅客，屏東縣府攜手業者赴新加坡辦推介會。(屏縣府提供)

主動出擊迎星馬旅客，屏東縣府攜手業者赴新加坡辦推介會。(屏縣府提供)

屏東縣政府為迎接疫後觀光旅遊潮，爭取國際遊客前來屏東旅遊，由交旅處長黃國維率團帶領縣內旅遊業者赴新加坡，推介屏東縣便利、友善舒適的觀光旅遊資源；除新加坡NATAS旅展開幕與臺灣觀光代表團進行觀光行銷會談外，更辦理觀光推介會，希望促成更多國外業者帶遊客來屏東，體會大山大海與歷史人文之美。

黃國維表示，11日於新加坡舉辦「瘋臺灣、來屏東」觀光推介會，期盼觀光旅遊業逐步復甦後積極爭取國外觀光客源，並共同宣傳臺灣屏東觀光魅力，致力將旅遊亮點及最新訊息帶給星國遊客。

為加強國際旅客對屏東印象，觀光推介會暨交流晚宴邀請多達30位新加坡旅遊業者與媒體，透過不同角度欣賞屏東之美，聚焦臺灣南國獨特山海景觀、在地風味小吃、豐富熱帶水果、原民文化與特色歷史建築等特色。希望透過睽違3年的海外推介會，延續推動星馬旅遊熱潮，讓更多旅客認識屏東多元文化與豐富的魅力景觀。

黃國維指出，非常歡迎新加坡旅客組團到屏東旅行或自由行，希望透過這透過此次觀光推介會行程，能夠加速擴大吸引更多來臺不同目的的遊客體驗不一樣的屏東，並帶動亞洲周邊國際旅客，讓更多國際觀光客認識屏東觀光資源。