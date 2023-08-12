大陸陝西《華商報》12日報導，陝西紀委監委公布六大領域專項整治進展中醫療領域群眾身邊腐敗和作風問題專項整治工作情況。今年以來，截至8月11日，透過主動歸還、沖抵住院費等形式，累計退還患者及家屬「紅包」3470個。抽查舉報電話， 處理人員937人。

今年以來，陝西紀委監委組織各級衛生健康、醫保、藥監等行政部門及各級各類醫療機構，透過官方網站、門診大廳等場所公布專項整治投訴舉報電話、郵箱，並隨機抽查202家衛生健康行政部門、省市縣醫療機構舉報電話暢通情況，進一步強化各地各單位紀律意識，暢通問題線索舉報管道。

截至8月上旬，陝西各級共收到專項整治問題線索2521件，辦結2371件，處理人員937人。47件問題線索移交至紀檢監察機關。

全省各級衛生健康行政部門、醫療衛生機構圍繞整治重點內容，自下而上深入開展自查自糾，建立自查自糾帳目，明確整改措施、時限要求和責任人。

累計組織3萬2476家行業行政部門、醫療衛生機構開展自查自糾，醫院排查臨床科室和職能科室2萬3331個，自查發現問題7994個，已整改問題7390個，其餘問題加快整改中。

各級衛生健康行政部門、醫療機構全面完善院內管理制度，構建形成打擊「紅包」、回扣等風紀問題的長效機制。全省醫務人員今年以來，通過主動歸還、沖抵住院費等形式，累計退還患者及家屬「紅包」3470個。對不達標的14家三級公立醫院、18家二級公立醫院開展省級督查。對1.51萬家醫療機構依法執業情況進行監督檢查。累計查辦案件574件，查處無證行醫案件81件。