新竹縣警局在北埔綠世界舉辦波麗士體驗營，學員近距離和羊駝拍照，歡笑興奮度爆表。（羅浚濱攝）

新竹縣警局在北埔綠世界舉辦波麗士體驗營， 強化國中小學生對婦幼安全、性影像保護、性剝削、人身自我保護、鑑識科學、認識毒品、廉政知能及交通安全的認識。（羅浚濱攝）

新竹縣警察局每年為青少年舉辦的「波麗士體驗營」活動，都出現秒殺，今年移師北埔鄉綠世界生態農場，50名國中小學生在各項體驗課程及闖關遊戲，了解警察工作也深植法治觀念，其中防治毒品完成闖關，可以套圈圈拿獎品，縣警局長林信雄「百發百中」，笑稱「叔叔夜市有練過」！

林信雄說，今年的波麗士體驗營限時2天報名，吸引200多名學生報名，只要透過篩選選出50名幸運兒，特別邀請竹北高中康輔社團同學擔任活動小隊輔，準備活潑的團康活動，帶領小隊員們勇闖關卡，以寓教於樂方式，精進防詐知能，防止少年被害。

活動現場規畫婦幼安全、性影像保護、防制人口販運（性剝削）、人身自我保護、鑑識科學、認識毒品、廉政知能及交通安全等課題外，更針對青少年學生易遭詐騙犯罪態樣，設計有獎徵答及射飛鏢等闖關遊戲。

新竹縣少年輔導委員會設置有獎徵答闖關遊 戲，推廣「行政輔導先行」新制，學員們答對能在約1公尺的距離玩套圈圈拿獎品遊戲，林信雄被拱體驗，他把距離拉到3公尺，擲2個圈圈「百發百中」，學員們直呼厲害，他笑說「叔叔夜市有練過！」有的學員還要他幫忙套圈圈也中。

「是羊駝耶！」參與學員不少從未來過北埔綠世界，最興奮就是看各種可愛動物，尤其是不怕人的羊駝，就地吃草，還能近距離一起拍照，讓學員展開天真無邪的笑容，歡笑興奮度爆表！

林信雄希望參與波麗士體驗營的學生們，除體驗警察平常是如何打擊犯罪，維護治安，在遇到突發狀況時，也能應用學到的各項知識及觀念，從容不迫、化險為夷。

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