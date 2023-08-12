新竹縣竹北區社會福利服務中心每年舉辦多元化的暑期營隊活動，鼓勵青少年走出戶外，避免每天沈溺於手機網路遊戲，在峨眉湖舉辦的「青春站立 槳出希望」，40名青少年學習SUP立式划槳後，都大呼過癮。

縣長楊文科表示，新竹縣青少年的升學壓力明顯增加，兒少網路與遊戲成癮問題日益嚴重，為幫助青少年降低對網路的依賴，縣府各單位持續辦理各項體能、休閒及體驗學習等活動，紓解青少年情緒壓力，從並中認識及體驗多元運動的好處。

社會處長陳欣怡表示，新竹縣社會福利服務中心每年暑假期間舉辦各式活動深獲好評，今年活動相當多元豐富，有親子馬術體驗、親職講座、艾草手作、兒童財務團體、青少年手機成癮團體及暑期營隊活動，讓青少年從多元運動中，培養多元興趣並突破自我。

SUP立式划槳，是從衝浪板發展出來的改良玩法，可以趴著、坐著及站著玩，峨眉湖是平靜水域，最適合初學SUP的場地，規畫11日辦理SUP立式划槳一日體驗活動。

專業SUP教練團隊帶領40位13至18歲的青少年，指導學習用槳技巧、船體方向控制、水上前進停止控制、站立滑行技巧等立式划槳基礎教學後，進行長滑訓練與團隊競賽活動，內容豐富又富饒趣味，為青少年帶來有趣又充滿回憶的體驗。