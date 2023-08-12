白雲的兒子李宗翰（中）為上《戀愛上線中》甩肉8公斤。（中視提供）

《戀愛上線中》主持群白雲（左起）、梁赫群、何妤玟。（中視提供）

筠熹（左起）、孟潔、儀諪在《戀愛上線中》擔任戀愛小天使。（中視提供）

中視推出全新戀愛實境綜藝《戀愛上線中》13日起每周日晚間10點在中視播出，第1集由主持人梁赫群、何妤玟、白雲，攜啦啦隊女神筠熹、孟潔、儀諪，共同帶領單身男女前往花蓮展開4天3夜的戀愛之旅，其中有3位都是星二代，包括焦恩俊的女兒焦曼婷、高凌風的女兒葛宸羽，還有首度上節目的白雲兒子李宗翰，他今年24歲仍「母胎單身」，這讓何妤玟忍不住調侃白雲，「扣打被你用完了對不對。」

白雲則說兒子個性比較靦腆，父子反差很大，這一點梁赫群深有同感：「白雲哥的兒子好真誠，我有點不習慣」，李宗翰為了上老爸主持的節目，努力瘦身，一個月足足減了8公斤，讓白雲相當佩服，他也鼓勵兒子要主動去追求女生，「被打槍就是他成長的養分」，因此他才會向製作單位推薦讓兒子上節目進行交友配對。

節目中單身男女初次相見，女主角之一的焦曼婷透露第一印象她會選李宗翰，「我喜歡他（李宗翰），因為我喜歡很自然的。」焦曼婷也鼓勵李宗翰勇敢踏出第一步：「可以勇敢一點，不用考慮這麼多」，焦曼婷因為個性開朗，在第一天就成為男生們熱烈追求的對象，在瑜珈遊戲過程，頻頻被點名進行雙人瑜珈，還上演兩男爭一女的激烈競爭，梁赫群見狀笑稱：「他們就是要把焦焦折磨死。」

夏日炎炎，配對男女和小天使都換上泳裝來到泳池進行團康，女生身上綁著氣球坐在泳圈上，男生要負責保護女生之餘還要攻擊敵隊，男生為求表現，攻擊力很強，競爭極為激烈！何妤玟和白雲也下水跟大家一起玩，白雲一坐上泳圈就快沉到水裡，「我這艘船好像吃水很深」，玩到最後白雲直接跌落泳池，讓他氣罵何妤玟沒有好好保護他。

第一集尾聲，三位女主角必須選擇淘汰一位男生，因為意見分歧遲遲無法做出決定，連何妤玟都感受到女生之間有種「我要的妳敢給我弄走妳試試看」的銳利眼神，最後宣布淘汰名單時葛宸羽更難過落淚。