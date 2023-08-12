新竹市好書交換活動12日上午在新竹市文化局演藝廳1樓登場，今年收書多達1萬2千餘冊，吸引超過500位書迷到場共襄盛舉。不少民眾全家總動員，家長帶著孩子一起來找書，也有書迷一口氣換了400多本書。

市府文化局指出，好書交換活動自開辦以來受到廣大市民喜愛，透過書本的循環賦予家中閒置書籍新生命，同時也給愛書人提供一個尋寶的好機會。今年收書類別涵蓋心理、哲學、語文、食譜、理財、史地、旅遊、藝術等，吸引民眾尋寶。

今天新竹市是晴朗好天氣，好書交換活動又辦在假日，一早就吸引不少民眾來到文化局演藝廳找好書，不少人自備環保袋甚至推車，將一本本書籍「戰利品」帶回家。

新竹市民劉先生參加好書交換活動超過15年，是好書交換熟面孔。他說，夫妻用閱讀陪伴2個孩子成長，家中藏書超過千冊，平日除自購也常到圖書館借書，今年一樣在活動中找到不少好書，全家共享閱讀樂趣。