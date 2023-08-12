新北市泰山區10日深夜發生外籍男子隨機攻擊、挑釁機車騎士的事件，1名42歲吳姓外籍男子，酒後在泰山台麗街閒逛，甚至走到馬路中間隨機對停等紅燈的機車騎士攻擊、挑釁，最後有警方獲報趕到現場，發現他渾身酒味，並且在身上查出水果刀1把，當場將他壓制逮補，訊後依傷害及社維法送辦。

據了解，吳男在10日深夜11時許就在泰山台麗街附近閒逛，看見有機車騎士停等紅燈時，便會走上前徒手攻擊騎士頭部，估計有多人遭到攻擊，最後1名廖姓男子（31歲）也在買宵夜坐在機車上等待時遭其攻擊，因而向警方報案。

警方到場盤查身份，吳男拒不配合，同時身上散發濃厚酒氣，明顯有危害他人及自身安全之虞，因此立即以強制力將其壓制逮補，帶回派出所保護管束，同時在他身上查獲1把水果刀，因此警方訊後依傷害及社維法送辦。

警方呼籲民眾如遇可疑人士，請立即通報警方依法查處，避免衝突擴大或發生危害，確保所有人安全。

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