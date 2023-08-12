台鐵百年木造車廂，潮州鐵道園區再現風華。(林和生攝)

台鐵百年木造車廂，潮州鐵道園區再現風華。(林和生攝)

台鐵百年木造車廂，潮州鐵道園區再現風華。(林和生攝)

台鐵TPK2053號小型三等客車，是台北鐵道工場1921年製造，目前唯一的木造車廂，日前年久失修，台鐵經過一年時間修復，12日在潮州鐵道園區風華再現，吸引不少鐵道迷前往親睹難得風采。

列車外觀為單層圓頂設計，外部可見3個一組的車窗5組，屬無端面車門的鏤空式上下車台設計，車長16.544公尺、皮重22.1噸。因曾當作鋼樑廠宿營車使用而免於遭到拆毀，並在後續鐵道車輛保存行動中，被送入高雄機廠修復，於1999年整修完成並復籍，為臺鐵西線木造客車發展的重要歷史見證。

過去原本展示於苗栗鐵道園區，無奈擺放戶外、年久失修，內外觀損毀嚴重，2022年1月透過陸運至潮州基地，經過一年仿古重修，現已修復完成，並於潮州鐵道園區重新展示。

台鐵局長杜微表示，潮州鐵道園區透過鐵道車輛展現鐵路的發展軌跡，園區展示14輛具歷史氣息文物車輛，及全台唯一大物車作為園區意象，現又有百年TPK2053號車廂完成修復並加入展示行列，透過揭開木造車廂神秘的面紗。

未來可望讓民眾可一睹不同於現在電氣化的列車車廂風采，以更加了解鐵道車輛發展歷程中的一段篇章。

屏東縣長周春米也說，臺鐵局潮州鐵道園區自開幕後，吸引全台民眾前往觀光遊憩，入園人數已超過20萬人，園內寬闊清幽的環境及鐵道歷史文物寓教於樂的內容，已成為南部親子旅遊新興景點，園區除展示全台獨一無二的大物車外，自12日起開展，再加入展示極具歷史意義的百年木造車廂，為地方注入新亮點。