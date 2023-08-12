腦波監測術中使用狀況。(陽明交大提供／李侑珊台北報導)

手術中甦醒是手術嚴重併發症。麻醉深度過淺導致病患於手術中甦醒，過深則造成大腦認知功能傷害。在陽明交大腦科學研究所就讀博士班的是台東馬偕醫院麻醉科主治醫師王資竣，在最新的研究中，使用台灣原創的穿戴式腦波儀，分析病患在麻醉狀態下腦部對外界刺激的反應，研究以嶄新角度描述麻醉下腦區間的溝通，會因疼痛刺激而產生特定變化，有助於提升麻醉監測安全和精確性。研究成果將於近期發表於麻醉領域知名國際期刊《Anesthesia and Analgesia》。

現在麻醉科醫師多半藉由腦波儀來監控麻醉深度，惟臨床使用的腦波儀無論是體積還是重量都還是略顯龐大，腦波分析精確性也有待改良。

為讓麻醉監測更為精準，王資竣在最新研究當中，使用台灣原創的穿戴式腦波儀，分析病患在麻醉狀態下腦部對外界刺激的反應。

王資竣透過研究發現，麻醉狀態下的腦部接受疼痛刺激時，除了特定腦波頻段產生改變外，不同腦波頻段之間相位振幅耦合（phase amplitude coupling）也會因外界刺激而產生特定變化。

王資竣解釋，相位振幅耦合指的是特定腦波頻段的起伏週期與另一腦波頻段的振幅強度形成某種規律關係，一般認為這關係代表著不同腦區之間的訊息傳遞溝通。

王資竣提到，研究所有的腦波資料都是在台東馬偕醫院收集，並與300公里外的陽明交大進行遠距連線。這款穿戴式腦波儀重量僅有7克，比市面上任何一個麻醉腦波儀都還要輕巧，是由現任草屯療養院特聘教授郭博昭，與陽明交大腦科學研究所博士吳承翰與博士生李瑋翊共同研發，並採用中央研究院院士黃鍔最新的演算法。

王資竣表示，這款小巧的腦波分析系統，不但收集腦波過程不會對手術進行造成干擾，也能在多變手術環境中收集完整數據。

參與這項研究的陽明交大腦科所教授楊靜修也說，這項研究證實了高端醫學科技，也有機會導入相對偏遠的醫療環境中，這一經驗能為其他創新醫療科技的推廣提供參考。