台中一名正宮發現丈夫在外搞小三，手機內還存有小三以鎖鏈綑綁手腳、配戴性愛玩具之「SM」的裸照，氣到翻拍丈夫手機內照片，並上傳至Twitter公開示眾，此舉嚇到小三報警提告。法官依犯散布猥褻影像罪，處拘役40日，得易科罰金，可上訴。

據判決書指出，正宮去年5月24日某時許，發現丈夫與小三私下交往，先擅自持手機翻拍丈夫手機內小三全身裸體、以鎖鏈綑綁手腳、配戴性愛玩具之照片，再於去年8月間某時許，將照片上傳至Twitter，以此方式散布猥褻影像，小三發現後嚇到報警提告。

法官審酌正宮因不滿小三與其配偶交往，竟將照片上傳至公開網站散布，嚴重侵害小三隱私，且破壞社會善良風俗，實有不該；考量其犯後坦承犯行，但迄未與小三達成和解及予以賠償之犯後態度，法官依犯散布猥褻影像罪，處拘役40日，得易科罰金，可上訴。

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