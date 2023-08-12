戴榮吉（左一）發助學金給家扶孩子。（張毓翎攝）

戴竹基金會今年一共捐助200輛腳踏車、助學金1000元給雲嘉南升國一的學子。（張毓翎攝）

出身台南將軍的企業家戴榮吉多年來熱心公益，以戴竹基金會名義慨贈腳踏車、助學金作給家扶弱勢兒少，今年邁入第16年，現年90歲高齡的他，即將退休，北台南家扶中心12日舉辦助學金暨單車捐贈儀式，許多爸爸媽媽帶著孩子來感謝「戴爺爺」的善心；戴榮吉的兒子戴華銘說，他會持續傳承父親的愛心，幫助需要幫助的學生。

康那香企業前董事長戴榮吉為感念父親而成立的戴竹基金會，2008年適逢戴榮吉和妻子莊純蘭的金婚紀念日，首次慨贈105輛腳踏車及助學金給作為弱勢兒少的賀禮，就這樣單車傳愛活動一辦就16年，累計歷年捐贈的腳踏車已近2000輛；此外，新型肺炎疫情期間，夫婦倆經常捐贈口罩等給受扶助家庭。

戴竹基金會前年開始連結獅子會等資源，除了捐贈北台南家扶、南台南家扶外，更擴及雲林家扶、嘉義家扶，今年一共捐助200輛腳踏車、助學金1000元給雲嘉南升國一的學子外，北台南家扶53名升小一的學童皆再獲贈書包文具禮盒及助學金，讓他們能安心向學；另也捐贈助學金給將軍國小的清寒學子。

北台南家扶中心12日在戴榮吉父親的故居牛園，舉辦助學金暨單車捐贈儀式，台南市副市長葉澤山、將軍區長洪聰發、南北家扶主任李保良及莊淑惠皆出席，感謝基金會的善行義舉；葉澤山說，戴榮吉一生有許多傳奇故事，而他樂於回饋鄉里、照顧學子的心，更是值得年輕一輩效法的典範。

戴榮吉在會中致詞時，不斷提醒台下的學生們，要把書念好，未來闖出一片天時，別忘了回到家鄉做公益。