男子騎車載滿瓦斯桶，網友驚呼「移動炸彈2.0」。（摘自社會事新聞影音／崔正綱高雄傳真）

高雄三民區昨日有民眾直擊，一名灰衣男子騎機車載7桶瓦斯還抽菸，離譜行徑被該名民眾錄下上傳至網路社群，網友見狀驚呼「移動炸彈2.0」。轄區警方指出，該男子已涉嫌違反道路交通處罰條例規定「手持香菸吸食」、「遮蔽車牌」、「附載物品違反載運規定」等項目，目前已通知男子到案說明並開單，最高可罰1萬9800元罰鍰。

今早網路社群「社會事新聞影音」上傳一段影片，昨日有民眾行經三民區自由一路、熱河街口停等紅燈時，發現一旁灰衣男子騎機車載滿瓦斯桶，經初步檢視機車後座載3桶、車尾掛4桶，共7桶瓦斯。此外，男子還邊騎車邊抽菸，既危險又離譜行徑被該名民眾錄下PO網，網友見狀也直呼「比淡水超載4桶瓦斯更狂」、「移動炸彈2.0」

針對男子違規，轄區三民一分局指出，已鎖定機車騎士為47歲王姓瓦斯行員工，並通知王男到案說明；根據影片內容，王男手持香菸吸食、車尾載滿瓦斯桶已涉嫌違反道交條例「手持香菸吸食」、「遮蔽車牌」、「附載物品違反載運規定」3項目，手持香菸吸食可處新台幣600元罰鍰，遮蔽車牌、附載物品違反載運規定皆處新台幣300元至600元罰鍰，並責令改正，補換牌照或禁止其駕駛。

此外，警方指出，王男超載瓦斯桶，仍要釐清瓦斯桶內瓦斯是否用罄，若滿載瓦斯致超過規定重量（60公斤），未請領臨時通行證、未懸掛危險標誌，則可處新台幣3000元至1萬8000元以下罰鍰。

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