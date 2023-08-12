2024總統大選距今（12）日僅剩半年不到的時間，藍綠白三黨參選人近日都積極爭取曝光度，尋求台灣民眾的支持與認同。一份最新在屏東做的街訪調查顯示，雖然民進黨參選人賴清德依然在南部保持領先地位，但差距並沒有想像中的大，且國民黨參選人侯友宜近期也頗受到民眾青睞，有在地人坦言，「原本支持民眾黨柯文哲，現在都改投侯友宜」。

Youtube頻道《阿凱街頭民調》近期到屏東中山黃昏市場進行街頭民調，針對「2024總統會投誰？」進行調查，最後總計有107位在地人表達意見，結果為賴清德得到41票、柯文哲得到38票、侯友宜得到28票。

支持侯友宜的民眾表示，「很有信賴感，他會帶領我走向比較好的」、「討厭民進黨，柯文哲只是小黨，侯友宜比較單純」、「侯友宜做得很實在」、「原本支持柯文哲，現在都改侯友宜，很多朋友都改支持侯友宜了，現在不選黨了，選好人」、「覺得民進黨執政很爛很爛」。不過也有人直言，「侯友宜跟柯文哲誰支持率高，就投哪個」。

至於力挺綠營的在地人則認為賴清德「看起來比較順眼」、「這個才是愛台灣，為台灣人做事」、「以資歷來講，比較有資格」，「柯文哲會推卸責任，賴清德比較能守住台灣」，「有魄力，台灣會更好」。

表態會投柯文哲的人則稱，「目前看起來比較清廉，比較透明化，民進黨做太爛，說的跟做的差太多了」、「外交政策比較中立，政治理念比較為老百姓，以老百姓為中心」、「有理想有政見，講得出內容」、「國民兩黨政黨輪替，從李登輝到現在都沒做什麼，讓大家知道，屏東不只有民進黨」。