人類探索地球多年，對極地和深海仍所知甚少，最近科學家在南極海洋發現一個新物種，外觀貌似草莓，卻延伸出20隻羽星狀觸手，體型相當巨大，宛如外星生物一般，在網路上引發熱烈討論。

根據「今日美國」、《每日郵報》報導，科學家依照這種生物的外形，將牠命名為海草莓（Promachocrinus fragarius，暫譯），屬於南極海羊齒（feather star，亦稱海羽毛）的一種，是最古老原始的棘皮動物。

科學家最近在南極海洋發現新物種，外觀貌似草莓，卻延伸出20隻羽星狀觸手，在網路上引發熱議。

海草莓近看長相詭異，細長的腕臂上分成多個小節，可以任意捲曲、擺動，與海星或海參等海洋無脊椎生物相似，但體型卻大上許多。科學家指出，海草莓色彩鮮艷，顏色從紫紅到暗紅不等，游起泳來有如海中的大毽子一般，形容牠具有「超凡脫俗的氣息」。

報導刊出後，在網路上引發不小討論，有網友看了回應「發現新品種外星人」、「可能是從隕石來的」、「快逃啊」，也有網友認真表示，這是他看過「讓人最不舒服」的生物。

海草莓生活的範圍相當廣，從海平面下20到2000公尺不等。科學家說，他們在這次探勘中一共發現8種獨特物種，其中4種在過去從未被命名，多虧了生物技術的發展，如今他們已能針對海洋生物的DNA和外觀做詳細研究，適當加以分類。

這項新研究於今年7月發表在同儕審查期刊《無脊椎動物系統學》（Invertebrate Systematics）。