由於兒童的疫苗接種率滑落、新型態人際往來與飲食改變、病菌抗藥性日增與氣候等因素匯聚，一些19世紀流行的舊日疾病如痲瘋病、麻疹、梅毒等如今似在西方捲土重來。

歐洲政治新聞網Politico.eu報導，痲瘋病在美國佛羅里達州有成為地方流行之勢、倫敦則有出現數以萬計麻疹病例之憂；在愛爾蘭與葡萄牙，都出現梅毒病例增加50%的情況。這些宛如19世紀英國維多利亞時代的場景，在2023年的西方重現。

● 麻疹

在「現代疫苗之父」恩德斯（John Franklin Enders）研發出疫苗並於1963年核准上市展開廣泛接種後，人類終於找到對付麻疹這個過去動輒奪命數以萬計、被視為其中一種最具傳染性疾病的辦法。

但在今日尚有地方未普遍達標群體免疫之際，麻疹在歐洲似乎又開始蠢蠢欲動。英國、希臘、捷克、阿爾巴尼亞近年相繼「零麻疹」破功，2023年頭兩個月歐洲就有約900例麻疹，比2022全年還多。

荷蘭警告國內疫苗覆蓋率下降恐使麻疹捲土重來；英國衛生安全局（UKHSA）今年7月表示，由於多年來疫苗接種率偏低再加上COVID-19疫情，倫敦恐有出現數以萬計麻疹病例之虞。

● 梅毒

18世紀晚期，倫敦估計30多歲年齡層超過1/5感染過梅毒，如今英國衛生安全局又再次看到病例激增的隱憂。英國2022年出現8692例梅毒患者，成為1948年以來最高的年份。

不只英國，歐洲疾病預防管制中心（ECDC）最新的年度流行病學調查也顯示，無論是歐盟或歐洲經濟區（EEA），梅毒病例都呈上升曲線，以愛爾蘭最高、地中海島國馬爾他次之。

拜約會app普及與嗑藥性愛流行之賜，露水姻緣比過去更容易是促成梅毒病例增加的主因；部分歐洲國家地區削減性病防治經費也是禍首之一，像英格蘭先前就刪減10億英鎊相關經費。

● 痛風

痛風舊日因大多與皇室酷愛紅肉與飲酒有關而有「國王病」之稱，如今因肥胖、高血壓和糖尿病等健康問題以及糖分、酒精攝取偏高而成為當代文明病。其中以美國、加拿大在1990至2017年間痛風患病率增幅最高。

隨肥胖比率在歐洲也不見趨緩，痛風似乎很快也會讓更多歐洲人聞之色變。

● 痲瘋病

由麻風桿菌等病菌引起的痲瘋病是一種慢性傳染病，會在神經系統、呼吸道、皮膚與眼部出現肉芽腫，導致患處失去痛覺感知，常造成四肢反覆損傷而需截肢，也可能出現虛弱與視力變差等。

歐洲目前雖幾無痲瘋病，但美國佛州卻有在地流行的態勢，當地的痲瘋病例過去10年增加不只1倍。雖然不健康生活方式被認為是元凶，但研究人員指出這與佛州疏於應對不無關係。

早年處理痲瘋病是把患者送到偏遠處隔離，如今靠多種藥物可在幾個月內治癒，及早發現也能避免因病殘疾。

● 瘧疾

儘管瘧疾在歐洲仍僅止於少數在地病例，但登革熱和西尼羅病毒等由病媒蚊傳播的疾病增加是一大警訊。

與聯合國有關的「全球對抗愛滋病、肺結核和瘧疾基金會」（GFATM）指出，隨極端天候在歐洲益趨頻繁，不能排除瘧疾有死灰復燃的可能。（譯者：陳亦偉）1120812