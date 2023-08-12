「希望萌芽計畫」迄今邁入第5年，今年80家補習班提供整年全額免費補教學習資源，公益市值近3千萬元，造福816位弱勢孩子。（高鈞麟攝）

邁入第5年的「希望萌芽計畫」造福上千位弱勢家庭的孩子，今年起扶助對象擴及成年人，還首次提供「全科全額免學費」，除文理類科外，更提供音樂、美術、珠心算等。新北市教育局長張明文指出，今年80家補習業者提供816個免費教學資源，「希望萌芽計畫」行菩薩道、發慈悲心，讓弱勢孩子得到照顧。

新北市補習教育協會及新北市補習教育事業協會推動「希望萌芽計畫」，迄今邁入第5年，今年80家補習班提供整年全額免費補教學習資源，公益市值近3千萬元，造福816位弱勢孩子。

教育局指出，「希望萌芽計畫」今年起擴大扶助對象，國小、國中、高中職、大學學生及成年人，只要符合資格都可申請。不僅如此，還突破以往單科免學費的方式，首次提供「全科全額免學費」，除文理類科外，更提供音樂、美術、珠心算等技藝類，課程內容多元豐富，擴大了對弱勢者的扶助。

教育局表示，12日上午舉行捐贈儀式，教育局長張明文致贈感謝狀，期盼更多業者加入，給予孩子在學習道路上的支持，把愛與溫暖散播到社會的每個角落。

張明文指出，補教不只是事業，更是志業，也是培育人才的重要短到，「希望萌芽計畫」行菩薩道、發慈悲心，讓弱勢孩子得到照顧，這是辦教育的初心。

議員連斐璠表示，很多孩子受限家庭經濟狀況，無法參與補習，使得課業落後，透過補教業者拋磚引玉的舉動，希望能讓更多人提供資源，幫助孩子成長。議員洪佳君說，接受教育可以反轉人生，補教業者提供資源協助弱勢孩子，讓教育資源無限延伸。

教育局表示，希望萌芽助學計畫期間自今年9月至明年8月，設籍於新北市學子及民眾，具備中低收入戶、特殊境遇家庭及領有經濟弱勢兒童及少年生活扶助等資格者皆可申請。