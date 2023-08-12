男裝心臟醫療機突沒電 警狂飆送電池救命

41歲廖姓男子有心臟衰竭疾病，體內裝有專用醫療儀器，日前他在大佳河濱公園散步時，儀器突然沒電，廖緊急撥打119送醫，但長庚急診室並沒有該型號電池，文山一警方獲報後火速開車趕往廖家拿取備用電池，再緊急趕赴醫院，下班尖峰時段原本至少30分鐘的路程，最後只花了15分鐘，及時救回廖男一命。

文山一分局萬芳派出所，日前接獲長庚醫院急診室來電，表示有1名心臟衰竭患者，因體內的心臟醫療儀器已經沒電，但院內也沒有該型號的電池，目前情況十分危急，病患痛苦中表示，自己文山區住家裡有1顆備用電池。

警員沈紀帆、陳致瑋獲報後，立刻火速出勤，當時適迎下班尖峰時段，警方立刻開啟警示燈及警報器，一路鳴笛狂飆，抵達廖家取得電池後，載著焦急的廖母火速趕往醫院，最後及時將備用電池送至急診室，在鬼門關前救回廖男一命，廖母見愛子終於脫險，在醫院激動痛哭，廖男也在休養返家後，專程前往萬芳所向警方表達萬分的感謝。