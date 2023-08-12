熟女書店看書被拍裙底風光 文青男被逮辯稱：受不了

北市一名30歲張姓男子，10日晚間7時許在復興北路知名書店，以手機偷拍一名38歲熟女的裙底風光，店員發現大聲喝止，警方獲報到場後，張男雖將偷拍照片刪除，但警方調閱監視器，畫面清楚錄到張男鬼祟的行為，張男始坦承偷拍，並辯稱自己就是因為無法控制、受不了才會偷拍。

警方調查，張男在廣告公司上班，當晚他在書店看到被害熟女的身材火辣，遂一路尾隨，趁熟女專心看書之際，蹲在地上以手機偷拍她的裙底風光，女店員見狀立即大聲喝止，熟女才驚覺自己遭到偷拍，氣得報警處理。

警方到場發現張男已將偷拍照片刪除，立即調閱店內的監視器，發現張男大膽偷拍了兩次，加上店員目擊指證，讓張男無法狡辯，被警方依妨害秘密罪現行犯逮捕帶回偵辦。

張男表示，因被害女子太漂亮所以忍不住偷拍，自己曾接受過心理諮商，但是還是控制不住想要偷拍的念頭。全案訊後，依妨害秘密、性騷擾等罪嫌移送法辦。

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