高雄市永安新港社區「林花柑仔店」開幕，讓原本荒廢已久的磚瓦屋注入新的生命力。（高雄市農業局提供／林雅惠傳真）

高雄市永安新港社區「林花柑仔店」開幕，讓原本荒廢已久的磚瓦屋注入新的生命力，「林花柑仔店」正位於新港社區青創聚落的入口處，從走進磚瓦屋，一直到後方發揮創意想像的青創基地，隨著腳步，可以深刻感受在舊、新思維融合下，為傳統漁村創造生活的美好。

這棟磚瓦屋的歷史，為1949年一名隨著政府播遷來台的老兵，欲尋覓安身之處步行經過永安漁村，在路邊休息時，巧遇經營雜貨店的老太太林花，林花因同情其遭遇，便願意無償提供土地讓老兵興建房舍居住，直至老兵在新港永安安享晚年，於2015年過世後，該磚造屋就閒置至今。

新港社區為懷念林花助人為善的熱情，故向高雄市政府農業局申請青年根留農村計畫，重現台灣50年代的意像，同時命名為「林花柑仔店」，讓民眾見證歷史的脈絡，也期盼青年進駐後，不忘初衷的朝未來邁進。

新港社區合作社執行長陳坤成、農業部農村發展及水土保持署2022年第3屆農村領航獎得主表示，藉由此次開幕活動期待帶動更多在地居民能積極參與社區事務，將社區漁村美學延伸出去，共同營造永安新港社區的美好未來。

高雄市政府農業局局長張清榮表示，農業局藉由「高雄市區域資源整合根留農村活動」的推動，提供青年與社區合作的最佳舞台。「林花柑仔店」的活化展現新港社區緬懷過去、展望未來的行動力，除象徵兩個不同時代文化的傳承與結合，也成為社區青年創意發想的空間，盼藉著此次活動，能鼓勵更多青年夥伴回到農村，發掘農村裡的人、事、物，讓記憶重建，讓農村再生。