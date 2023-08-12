頗負盛名的命理師張盛舒研究命理30多年，創辦「科技紫微網」，今（12日）突然貼出公告，指控靈機文化公司（又名靈機生活館）推出掛名詹惟中的多項網路產品，涉嫌抄襲「科技紫微網」內容，侵犯著作權，已經提出告訴，並於7月28日第一次開偵查庭，兩位知名命理師對簿公堂，詹惟中應訊時辯不知情，委託律師發布兩點聲明澄清。

張盛舒表示，如果詹惟中聲稱不知情的說法是真的，「那就表示靈機文化不只是侵犯著作權，而是詐騙集團了！」張盛舒呼籲已購買靈機文化「詹惟中親批紫微斗數」各種產品的人，可能是最大的受害者；如果詹惟中陳述為事實，消費者買到的是靈機文化東拼西湊出來的假產品。此外，張盛舒表示在他提告後，據詹惟中說已經通知靈機文化將自己的名字及照片撤掉，但是靈機仍繼續銷售該紫微斗數產品，提醒網友一定要非常小心。

據指出，詹惟中在靈機文化推出的親批命理內容中，關於十四主星夫妻宮感情模式部份，幾乎一字不漏的抄襲「科技紫微網」及張盛舒著作《愛情有方》一書的內容，多年來獲利高達新台幣十億元。詹惟中應訊時則辯稱他不知情，是靈機文化盜用他的照片和名字，自己也是受害者。

但張盛舒發現，靈機文化製作的「2022年紫微流年詳批」及「紫微斗數排盤」等網頁上由詹惟中為民眾親批內容，抄襲「科技紫微網」，有些內容甚至一字不漏。根據該網站公布之「已測算人數」高達1921692人，每筆收費543元，獲利超過新台幣十億元。

靈機的臉書和YT官網上，都還看到非常多的詹惟中與靈機合作推廣產品的照片和影片，可以看到雙方合作非常密切，如果是被盗圖，為何還留在官網上沒有刪除？對此，詹惟中無奈表示，自己撰寫命理書籍已經十幾年，版稅全部捐做公益，實在沒必要挪用他人內容。加上從靈機文化的網站文字敘述就可看出，整體文筆風格、用詞和語氣都不是他的表達方式，很明顯不是出自於他。

詹惟中表示，和靈機文化的合作早就在2020年結束，卻因為對方沿用自己的肖像，導致引發官司糾紛。詹惟中既無奈又傷感，已經為此傷神好一陣子。他遺憾的是，張盛舒其實可以先行和他溝通，畢竟大家都是同行，應該可以有更多的理解和互相支持。

現在名人被盜用肖像的詐騙層出不窮，詹惟中坦言若是要告實在告不完，而且這些網站多半都是境外，實在不容易去追查。他希望張盛舒如果真的要提告，應該直接針對該網站，才能對症下藥。

為表慎重，詹惟中也請律師協助回應：「1.本人並不知悉靈機公司盜用本人肖像行銷宣傳，被提告後已經請靈機公司下架。2.如果科技紫微公司恣意散佈誹謗本人言論，本人必將提告，捍衛本人名譽清白。」