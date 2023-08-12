戴資穎攜手高市府推聯名商品 陳其邁笑：要穿去議會備詢

羽球球后戴資穎自創品牌「TTY」攜手高市府運發局，共推11款聯名運動商品，將挹注運發基金，12日商品發表會邀來小戴等運動選手走秀。高雄市長陳其邁笑說，要大家一定要「交關」，自己以後也要穿上去議會備詢，相信會無往不利。而下月將出賽杭州亞運挑戰女單連霸，小戴也笑說「很有信心」。

陳其邁指出，這次運發局和小戴自創的品牌TTY聯名商品，將在電商momo購物網上架，收入將挹注運發基金，除舉辦賽事外，也可培育更多選手。他鼓勵大家「多交關」，穿上後球技會跟小戴一樣厲害，而他自己也要穿去議會備詢，相信會無往不利。

羽球球后戴資穎自創品牌「TTY」攜手高市府運發局，共推11款聯名運動商品，今天還特地走秀。（柯宗緯攝）

今日商品發表會，戴資穎也與成都世大運跆拳道品勢銅牌黃品潔、鐵人三項國手張綺文、排球好手張秝芸、林書荷、舉重紀錄保持人高展宏、田徑跨欄選手謝元愷、長跑好手黃祥維、羽球好手洪恩慈、T1高雄全家海神隊明星球員胡瓏貿、余純安、吳曉謹等運動好手共同走秀。（柯宗緯攝）

羽球球后戴資穎自創品牌「TTY」攜手高市府運發局，共推11款聯名運動商品，將挹注運發基金。（柯宗緯攝）

今日商品發表會，戴資穎也與成都世大運跆拳道品勢銅牌黃品潔、鐵人三項國手張綺文、排球好手張秝芸、林書荷、舉重紀錄保持人高展宏、田徑跨欄選手謝元愷、長跑好手黃祥維、羽球好手洪恩慈、T1高雄全家海神隊明星球員胡瓏貿、余純安、吳曉謹等運動好手共同走秀。

戴資穎表示，這次聯名商品盈餘會進入運發基金，期待培育更多高雄市籍優秀選手，支持高雄運動發展茁壯，也希望購買民眾相信自己有無限可能。至於主持人問到下月將出戰杭州亞運，而過去亞運還沒有女單順利挑戰連霸紀錄，對此戴資穎直說「很有信心」！

11款聯名商品包括T-Shirt、運動外套、運動長短褲、排汗運動帽、遮陽漁夫帽、運動長毛巾、浴巾、斜背小包、運動提包等符合時下潮流的時尚單品。全系列商品於8月12日起開放預購(https://www.momoshop.com.tw/)。