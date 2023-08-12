去年地方公職人員選舉彰化縣大村鄉1名58歲的呂男，在選前10天拿了300元給楊姓鄰居，要求投票給大村鄉第4選區唯一女性鄉代賴英瑜，遭檢警查獲，彰化地院判呂緩刑4年，近日賴英瑜也遭判當選無效；對此賴喊冤表示呂男不是她的競選團隊，她也不認識呂男，將上訴到底盼司法能還她清白。

呂男為了讓賴英瑜能順利當選，去年11月16日下午騎機車到楊姓鄰居家交付300元，約定選舉投票給賴英瑜，檢方查獲後於同月24日下午通知楊到庭訊問，並同步搜索呂住處，查獲41件賴英瑜的競選文宣，楊也交付5件競選文宣。

當時呂男遭依《選罷法》處有期徒刑1年6月，緩刑4年，賄賂的300元沒收。最終賴英瑜在去年選舉中以1053票勝出，不過被檢方提出當選無效之訴。但賴英瑜辯稱呂男不是助選員，她與呂男也不認識，2人間也沒有聯絡方式，認為是遭陷害。

法官審理認為，呂男可隨時向賴英瑜競選團隊索取口罩發給選民，已積極參與賴英瑜競選活動，可認屬於賴英瑜直接或間接認可的助選員，加上呂男以計程車為業，月收入2萬元供給己身、母親及2名孫子已有困難，豈會為素未謀面的賴英瑜賄選。

法官審酌，賴英瑜對競選團隊工作人員負有選任、監督之責，並對該工作人員之行為負責，不論該人員為當選人服勞務，有無掛名或職銜為何，有償、無償或是否受領任何形式的薪資或報酬，基於損益同歸原理，即應視為當選人本人所為，為此彰檢起訴賴英瑜並請求判決當選無效，為有理由，應予准許。