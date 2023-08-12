新竹市建功高中旁閒置土地下4座日據時期第六燃料廠的輕質油槽區，今年2月經提報為歷史建築後，11日文資審議決議繼續列冊追蹤。市議員廖子齊對此結果失望，她也表示都市計畫變更仍在進行，需要被持續關注，保下一座擁有世界級地下油庫的公園。

廖子齊指出，審議委員會上市府教育處發言時提到，都市計畫欲將建功高中旁的2.36公頃的公園用地、斜對面1.34公頃的機關用地，皆變更為文教用地的原因，是為了關埔地區的人口發展需求。

但廖子齊認為，關埔地區與建功高中之間相隔了交流道和園區出入口，當地交通問題已非常嚴重，這樣一來恐怕只會加劇，理想的方式應該是在與關埔的同側，例如將新科國中升格，或是評估在光埔二期的自辦重劃購置校地。

「莫讓錯誤的都市規劃，毀了能夠好好訴說新竹市科技史脈絡的地下油庫。」廖子齊說，這些內容無法在會中提出，因為文資委員並未同意讓她再度發言，現場更強調文資審議的獨立性，請勿就教育問題討論。

廖子齊說，地下油庫的地上、地下都很珍貴，是新竹科技史、產業史重要的一環，身處六燃的脈絡之中，非常適合成為繼往開來的關鍵。地上掩體的生態豐富，2.36公頃的生態綠島若能妥善規劃，肯定能在極端氣候下為高度水泥化的都市，帶來顯著的調適效果。

由於市府城銷處在審議會中表示，地下油庫所在地目前沒有公園開闢計畫，她認為關鍵當然是卡在經費，如果地下油庫能夠全數獲得文資身分，就可以向中央申請補助經費，4座油庫才有機會全數保留。

廖子齊也認為，文化局的聲明相當令人失望，簡直是先射箭再畫靶、自降格局，成為教育處、都發處的下級單位，如今都市計畫變更仍在進行中，但新竹值得保下一座擁有世界級地下油庫的公園，需要大家持續關注。