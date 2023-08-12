警方提醒可過濾連結，防止落入詐騙陷阱。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

刑事局最近發現，有詐欺集團利用「實體信廣告」散布假投資詐欺訊息，該廣告假冒某證券公司名義，以「提升服務功能」、「輕鬆致勝」為話術，利用QR CODE及LINE ID把民眾誘騙至假投資詐騙群組。

警方表示，釣魚連結無孔不入，散布連結的手法從簡訊擴大到實體信件的詐騙。提醒點擊不明連結填寫表單，可能會造成個人資料外洩或信用卡遭盜刷；點擊不明QR CODE可能會跟詐欺集團加好友，增加被騙的機會或被誘騙盜取網銀帳戶及密碼。

刑事局表示，民眾點擊任何管道的連結前，務必確認業者的官方網址是否正確，重新透過該公司或單位的官方電話詢問，或撥打110或165諮詢，若發現詐騙連結，可上165全民防騙網頁檢舉，減少其他民眾被害的機會。除了165官方管道，另可參考Whoscall，點選APP內「檢查連結」並輸入可疑連結，即可提供「危險連結」、「可疑連結」及「安全連結」等風險等級檢查結果，以防落入詐騙或是惡意軟體的網頁。